Schwerer Unfall in Lage: BMW-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmittag am Ootmarsumer Weg in Lage ereignet. Gegen 11.45 Uhr übersah dort die Fahrerin eines BMW einen Toyota Yaris und nahm ihm die Vorfahrt. Die Fahrererin des Toyota konnte nicht mehr rechtezeitig bremsen.