© Vennemann, Sascha

Schüler der 12. Klasse am Neuenhauser Lise-Meitner-Gymnasium kamen als erste Nutzer in den Genuss des neuen Sportzentrums an der Burgstraße. Landrat Uwe Fietzek (links am Plakat) und Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp (rechts am Plakat) besuchten sie am Montagmorgen. Foto: Vennemann