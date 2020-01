/ Lesedauer: ca. 3min Schulen in Samtgemeinde Neuenhaus brauchen neue Räume

Schulen in der Samtgemeinde Neuenhaus brauchen in den kommenden Schuljahren neue Räume. Das hat eine Raumanalyse ergeben. Die Samtgemeinde strebt die Aufstellung von langfristigen Finanzierungsplänen an.