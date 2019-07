In Neuenhaus werden in den Ferien die Schulen saniert

Statt Matheunterricht gibt es in den Schulen der Samtgemeinde Neuenhaus gerade Bauarbeiten. So wurden an der Carl-van-der-Linde-Schule in Veldhausen Klassenräume erneuert, die Umbauten an der Wilhelm-Staehle-Schule sind noch im vollen Gange.