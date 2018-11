Empfehlung - Schüler in Neuenhaus zeichnen Pogromschicksale

Neuenhaus Mit großer Brutalität sind die SA-Männer in jener Nacht vorgegangen, als sie ins Haus von Emma und Aron Salomons eindrangen. Sie richteten schwere Zerstörungen an und demolierten unter anderem eine Treppe, die hinauf zur „Upkamer“ führte. Ein Zeitzeuge erinnert sich daran, wie Emma Salomons oben stand, nicht mehr herunter kam und von den SA-Männern beschimpft wurde. Schülerinnen und Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums haben sich nun mit diesen Vorgängen auseinandergesetzt und im Kunstkurs eindrucksvolle Zeichnungen angefertigt. Zusammen mit Informationen und Zeitzeugenberichten, die der Förderverein Günter-Frank-Haus recherchiert und zusammengetragen hat, sind die Bilder nun bis kommenden Sonntag im Alten Rathaus in Neuenhaus ausgestellt. Ein Besuch ist täglich zwischen 15 und 18 Uhr möglich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/schueler-in-neuenhaus-zeichnen-pogromschicksale-264422.html