Empfehlung - Schüler auf den Spuren der Textilindustrie

Neuenhaus. Das Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus stand in den vergangenen Tagen im Zeichen einer internationalen Begegnung. Im Rahmen des Engagements für ihr „Project Elastic“ trafen sich rund 25 Schüler aus Almelo, aus Valasske Klobouky in der Tschechischen Republik und aus dem polnischen Zelow in Neuenhaus, wo die Idee für dieses mit EU-Mitteln finanzierten „Erasmus Plus“-Projekt geboren wurde. Ziel ist, den Aufstieg und Niedergang der Textilindustrie in der jeweils eigenen Heimatregion gemeinsam aufzuarbeiten und zu vergleichen. Am Standort Neuenhaus ist geplant, auch eine Smartphone-App zu entwickeln, mit der man bei einem Rundgang durch Nordhorn Zugriff auf Informationen erhält.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/schueler-auf-den-spuren-der-textilindustrie-214024.html