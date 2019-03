Empfehlung - Radlader in Osterwald komplett ausgebrannt

Osterwald Feuerwehreinsatz am späten Dienstagabend in Osterwald. Dort brannte es in einer Scheune. Ausgelöst hatte den Brand nach ersten Informationen vermutlich ein technischer Defekt an einem Radlader, der in dem Gebäude abgestellt war. Die Polizei Emlichheim ermittelt nun die genaue Brandursache. An dem Radlader entstand Totalschaden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/scheunenbrand-in-osterwald-radlader-zerstoert-286396.html