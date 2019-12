Empfehlung - Scheune brennt lichterloh in Esche

Esche Lichterloh brennt eine Scheune an der Binnenborger Straße in Esche. Teile der Scheune sind eingestürzt, auch ein Traktor, der in der Scheune geparkt war, steht in Flammen. Es sind Einsatzkräfte aus Veldhausen und Georgsdorf sowie die Kreisbereitschaft mit einem großen Wassertank vor Ort. Um die Löschwasserversorgung aufrecht zu erhalten, wird zusätzlich Wasser aus der Vechte entnommen. Die Feuerwehrleute haben den Brand soweit unter Kontrolle. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/scheune-brennt-lichterloh-in-esche--335828.html