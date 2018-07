Empfehlung - Schauspieler Rainer Rudloff hält Lesung in Neuenhaus

Neuenhaus „Der Schauspieler und Hörfunksprecher Rainer Rudloff begeistert sein Publikum seit Jahren durch seine einzigartigen Auftritte, die teilweise mehr einem Schauspiel als einer Lesung gleichen“, schreiben die Veranstalter. Am Donnerstag, 6. September, wird er um 20 Uhr im reformierten Gemeindehaus „Die Brücke“ an der Kirchstraße 5 in Neuenhaus wieder eine Kostprobe seines Könnens geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/schauspieler-rainer-rudloff-haelt-lesung-in-neuenhaus-243426.html