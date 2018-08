Empfehlung - Schafe auf Stadtbummel

Neuenhaus Die Tiere büxten aus ihrer Weide in der Nähe des Neumarkts aus, kreuzten auf ihrem Weg die Hauptstraße, machten glücklicherweise keine Bekanntschaft mit Fahrzeugen jeglicher Art und legten schließlich in einem Garten eine kleine Rast ein. Dort taten sie sich an Fallobst von Apfelbäumen gütlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/schafe-auf-stadtbummel-245249.html