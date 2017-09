Empfehlung - Sanierung wichtiger Straßen in Georgsdorf abgeschlossen

Georgsdorf. Zwei der wichtigsten Straßen in Georgsdorf sind in den vergangenen zwölf Monaten mit großem Aufwand saniert worden: Die Schulstraße, die entlang des Süd-Nord-Kanals führt, und der Neue Diek, an dem die Grundschule und der Kindergarten liegen. „Dadurch hat das Straßenbild unserer Gemeinde eine enorme Aufwertung erfahren und macht unser Dörfchen meines Erachtens nach noch attraktiver und liebenswerter“, meinte Bürgermeisterin Anja Schupe in der vergangenen Woche bei der offiziellen Freigabe, zu der zahlreiche Gäste erschienen waren. Sie dankte auch ihrem Vorgänger Johann Scholten. Dieser ergriff ebenfalls das Wort und hielt in einem Appell vor allem die Anlieger dazu an, auf der frischen Asphaltdecke das Tempolimit zu beachten: „Denkt an die Geschwindigkeit!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/sanierung-wichtiger-strassen-in-georgsdorf-abgeschlossen-207962.html