Samtgemeinde Neuenhaus legt neuen Ferienpass auf

Traumfänger basteln, Reitkurse, Kinderbibelwoche, ein „FIFA 18“-Turnier, eine Fahrt in den Kletterwald und zur Kartbahn: Der neue Ferienpass der Samtgemeinde Neuenhaus spricht auch in diesem Jahr eine breite Altersgruppe an.