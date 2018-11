Empfehlung - Samtgemeinde Neuenhaus hält Schulen in Schuss

Neuenhaus Schüler müssen heute in „zeitgemäßen Gebäuden“ unterrichtet werden, die „modern ausgestattet“ sind, betonte Günter Oldekamp, Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenhaus, in der vergangenen Woche im Rat. Aus diesem Grund habe die Verwaltung ein Mehrjahresprogramm entwickelt, das alle derzeit absehbaren Investitionen für die Jahre 2020 bis 2022 auf einen Blick aufführt. Insgesamt umfasse dieses Programm, das auch die Sporthallen in der Samtgemeinde berücksichtigt, gut zwei Millionen Euro, berichtete Günter Oldekamp.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/samtgemeinde-neuenhaus-haelt-schulen-in-schuss-268711.html