„Russisches Tagebuch“ öffnet sich am Sonntag ein letztes Mal

Der Kunstverein Grafschaft Bentheim lädt am Sonntag, 13. August, um 17 Uhr zur Finissage der Ausstellung „Russisches Tagebuch“ von Jakob Schnetz in seine Räume an der Hauptstraße 37 in Neuenhaus ein.