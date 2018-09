Empfehlung - Rollerfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Neuenhaus Ein 18-jähriger Rollerfahrer aus Neuenhaus ist am Samstagmittag nach einem Verkehrsunfall mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Der junge Mann war gegen 12.20 Uhr mit seinem Roller auf der Straße Langen Diek in Richtung Wittenkamp unterwegs. An der Kreuzung mit der Hardinger Straße übersah er den vorfahrtsberechtigten Opel Meriva eines 79-jährigen Mannes aus Neuenhaus, der auf der Hardinger Straße in Richtung Ortseingang fuhr. Es kam zur Kollision. Der 18-Jährige wurde durch den Aufprall von seinem Roller geschleudert und landete fünf Meter vom Unfallort entfernt im Seitengrün. Der 79-jährige Autofahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/rollerfahrer-nach-unfall-lebensgefaehrlich-verletzt-249446.html