Empfehlung - Reformierter Pastor Karl W. ter Horst in Lage im Einsatz

Lage Seit dem vorigen Jahr gibt es in der reformierten Landeskirche die Möglichkeit, dass pensionierte Pfarrerinnen und Pfarrer Aufgaben in vakanten oder unterbesetzten Gemeinden übernehmen. Nach einer Übergangszeit mit Pastorin Jenny Robbert, die seit Kurzem in der reformierten Gemeinde in Schüttorf tätig ist, liegt nun in Lage die komplette pastorale Versorgung in den Händen von Pastor ter Horst. Er wird zwei bis drei Gottesdienste monatlich leiten, führt den Konfirmandenunterricht durch und übernimmt einen Teil der Andachten in den Pflegeheimen in Neuenhaus. Holger Speet, Erster Vorsitzender des Kirchenrates, freut sich über die Besetzung der Stelle, die zunächst auf ein Jahr befristet ist. „Aber auch darüber hinaus werde ich der Gemeinde zur Verfügung stehen“, betont Pastor Karl W. ter Horst ausdrücklich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/reformierter-pastor-karl-w-ter-horst-in-lage-im-einsatz-334090.html