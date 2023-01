Rebkka Bakken am 27. Januar zu Gast beim Neuenhauser Kulturpass

Am 27. Januar ist die Singer/Songwriterin Rebekka Bakken Gast des Neuenhauser Kulturpasses und tritt im Lise-Meitner-Gymnasium auf. Und wenn Rebekka Bakken singt, dann weiß man ganz schnell, hier hört man eine der eindrücklichsten Stimmen Skandinaviens, heißt es von den Veranstaltern. Fernab aller Genregrenzen sei Bakken allen Schubladen entwachsen und lasse aus allen Ecken Stileinflüsse zu, sei es die Folklore ihrer Heimat oder Country & Western aus den fernen USA.

„Viele ihrer Kompositionen tragen die eigene Biographie in sich, und zusammen mit ihren Ansagen entsteht so ein Bild einer hoch emotionalen Frau, die in der Lage ist, all die Facetten ihrer Seele in höchster Gesangskunst ins Publikum zu verströmen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Rebekka Bakken weiß, ihre Kompositionen optimal in Szene zu setzen, ihre Stimme verfügt über eine enorme Kraft und Tiefe. Ihre Songs erzählen von Liebe, Sehnsucht oder Trennung. Aber dabei werden keine Platitüden verbreitet, sondern authentische Lebenserfahrungen. Rebekka Bakken schreibt und singt aus tiefster Seele, instinktiv und offen und trifft damit direkt mitten in die Gefühlswelt. Hier agiert eine starke Frau in bester Singer/Songwriter-Tradition, heißt es vom Neuenhauser Kulturpass.

Mit dem typischen Rebekka Bakken Sound zwischen norwegisch malerischen Singer-Songwriter Anleihen und Modern European Jazz gestaltet sie ein Konzertprogramm, das seine Kraft aus der Reduktion entfaltet. Sie wird sich selber am Klavier begleiten. Karten im Vorverkauf kosten 35 Euro, an der Abendkasse 38 Euro. Mit der GN-Card gibt es eine Ermäßigung von 2,50 Euro. Karten gibt es über www.kulturpass.de oder im Bürgerbüro Neuenhaus.