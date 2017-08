Empfehlung - Rainer Rudloff liest am 28. September in Neuenhaus

gn Neuenhaus. Das Herbstprogramm der Samtgemeindebücherei Neuenhaus startet am Donnerstag, 28. September, mit einer Lesung von Rainer Rudloff. Er liest Auszüge aus „Schiffbruch mit Tiger“ und „Im Rausch der Stille“. Die Veranstaltung findet im reformierten Gemeindehaus an der Hinterstraße statt und beginnt um 20 Uhr. Karten sind ab 1. September erhältlich bei der Samtgemeindebücherei, im Bürgerbüro in Neuenhaus und bei der Buchhandlung Viola Taube in Nordhorn. Sie sind im Vorverkauf zum Preis von 6 Euro und an der Abendkasse für 7,50 Euro erhältlich. Rainer Rudloff ist vielen Grafschaftern ein Begriff und steht für tolle, spannende und packende Unterhaltung. „Es lohnt sich“, versprechen die Veranstalter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/rainer-rudloff-liest-am-28-september-in-neuenhaus-204134.html