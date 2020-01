Preis für Plattform „My Kuhtube“ und Landwirt aus Esche

Esche/Berlin 18 Milcherzeuger stehen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen stehen hinter „My KuhTube“. Am Dienstag wurde das Team in Berlin mit dem „Digital Future Award“ des Onlineportals „agrarheute“ – ein Angebot des Deutscher Landwirtschaftsverlags – ausgezeichnet worden. Insgesamt hatten sich rund 60 Blogger und Influencer für den Preis beworben. Eine unabhängige 18-köpfige Jury wählte jeweils drei Finalisten in drei Kategorien aus. „My KuhTube“ schaffte es unter die besten drei der Kategorie „Digitales Team“. „Dann entschied das Publikum in einer Onlineabstimmung“, teilte das Onlineportal mit. „Über 37.000 Mal gaben User ihre Stimme ab.“

Videos aus dem Stall

In den Videos auf „My KuhTube“ zeigen die Landwirte die Arbeit auf ihren Milchbauernhöfen und nehmen die Zuschauer mit hinter die Kulissen. Für ihre Filme steigen die Bauern schon mal in ihre Landmaschinen, klettern auf ihre Futtersilos oder versuchen, die nächtliche Stimmung im Kuhstall einzufangen. „Kurz gesagt: Mit ihrer handlichen Kamera kommen sie überall dorthin, wo Besucher keinen Einblick hätten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf YouTube, Instagram und Facebook sind die Milchbauern auch aktiv und versorgen ihre Follower mit Infos. „Sie sind aber auch analog unterwegs und suchen den Kontakt mit Verbrauchern an Infoständen in Fußgängerzonen oder auf Messen“, lobt „agrarheute“.

Neues Angebot für Kinder

Vor sechs Jahren hat die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen das „My Kuhtube“-Portal aufgesetzt. Ziel ist es, Verbrauchern landwirtschaftliche Zusammenhänge näher zu bringen und transparent zu informieren. Wöchentlich gibt es auf www.mykuhtube.de zwei neue Videos. Mittlerweile sind über 600 Filme entstanden. Auf YouTube folgen über 56.000 Abonnenten den Milchbauern, auf Instagram rund 10.000 und auf Facebook rund 14.000. Seit kurzem gibt es auch für Kinder den Kanal „My KuhTubeKids“. Hier will die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen (LVN) Kindern zeigen, wie Kühe und Milchbauern leben. „Uns ist es wichtig, auch Kindern ein realistisches Bild der heutigen Landwirtschaft näher zu bringen“, sagt Kristine Kindler, Geschäftsführerin der LVN.

Auszeichnung

Das Onlineportal agrarheute vom dlv (Deutscher Landwirtschaftsverlag) lobte den Preis aus. Schirmherrin war Dorothee Bär, Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Gesucht wurden Blogger, Influencer und Digital Natives der Landwirtschaft, die „Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und Digitalisierung perfekt miteinander verbinden“. „Rund 200 Gäste aus Politik, Verbänden und Industrie kamen zur feierlichen Preisverleihung bei Microsoft in Berlin“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Skadi Petermann aus Brandenburg wurde mit ihrem Instagram Account „skadysfarmlife“ als bester „Youngster“ ausgezeichnet. Julia Nissen aus Schleswig-Holstein, die auf unterschiedlichen Kanälen als „Deichdeern“ bloggt, konnte sich als beste „Influencerin“ behaupten.