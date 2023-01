Plattdeutsche Führung im Kunstverein in Neuenhaus am Sonntag

Der Kunstverein Grafschaft Bentheim lädt zu seiner ersten Veranstaltung in diesem Jahr ein. Am Sonntag 15. Januar um 16.30 Uhr gibt Johanna Balderhaar, Kunstlehrerin am Lise Meitner Gymnasium und Vorsitzende des Kunstverein Grafschaft Bentheim, auf Plattdeutsch eine Einführung in die Ausstellung "Traces of Life / How to Kill" von Veronika Dräxler. Die Führung ist für alle gedacht, die etwas über die Ausstellung erfahren möchten und über Plattkenntnisse verfügen. Die Kosten liegen bei fünf Euro. Für Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie Kinder ist der Eintritt frei.