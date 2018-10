Empfehlung - Pianistenduo begeistert in Neuenhaus

NeuenhausDer große Kaminraum des Alten Rathauses bietet dank seiner hohen Holzdecke einen so guten akustischen Rahmen, dass bei einem Konzert keine Feinheit verloren geht. Im Rahmen des Kulturpass-Klavierkonzerts erlebten die Zuhörer am Sonntagnachmittag trotz drangvoller Enge und Luftknappheit so etwas wie eine musikalische Offenbarung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/pianistenduo-begeistert-in-neuenhaus-262312.html