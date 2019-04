Phosphorbombe beim Pflügen auf Neuenhauser Acker entdeckt

Schreckensmoment in Neuenhaus: Beim Pflügen eines Ackers ist am Donnerstag eine Phosphorbombe zutage gekommen. Sie qualmte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst machte die Bombe unschädlich. Der Landwirt ist vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.