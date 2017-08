Empfehlung - Pflegeheim und Nachbarn streiten um Zugang zu Grünanlage

as Neuenhaus. Eine massive Eisenkette an der Gartenpforte zur Hafenstraße sperrt die Grünanlage nun nach außen ab. „Ein Skandal. Wir haben den Garten schon immer benutzt“, sagt die 77-jährige Nina Hartmann, die in der Nachbarschaft wohnt. „Vielleicht ist das ja auch ein öffentliches Gelände und wir haben sogar ein Recht, es zu nutzen“, meint ihre 73-jährige Mitstreiterin Gerlinde Kastner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/pflegeheim-und-nachbarn-streiten-um-zugang-zu-gruenanlage-203642.html