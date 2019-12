Empfehlung - Pflege-WG in Neuenhaus: Eine interessante Marktlücke

Neuenhaus bekommt eine Pflege-WG, diese Schlagzeile in den GN ließ in dieser Woche aufhorchen. Zum einen ist der Bedarf an Pflegeplätzen in der Grafschaft immer noch nicht gedeckt – und das gilt vor allem außerhalb Nordhorns. Und zum anderen ist die Größe der Wohngemeinschaft (WG) mit zwölf Plätzen angenehm überschaubar. Dieses Prinzip haben sich auch bereits große Heime zu eigen gemacht, indem sie ihre Häuser in kleine Einheiten aufteilen. Der Begriff WG hält immer mehr auch im Seniorenbereich Einzug.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/pflege-wg-in-neuenhaus-eine-interessante-marktluecke-335818.html