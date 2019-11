Empfehlung - Pfeffermühle in Neuenhaus mit scharfsinnigem Kabarett

Neuenhaus Wie fremdenfeindlich sich eine von bürokratischen Paragraphenreitern betriebene deutsche Willkommenskultur oft darstellt, das karikierte ein erster Sketch, ergänzt durch einen zweiten, bei dem Frank Sieckel als xenophober Deutscher Anstoß nimmt an der viel zu lange tolerierten Praxis der Aufnahme von Tieren mit Migrationshintergrund in deutschen Zoos: Warum solle man sich Nilpferde in unser Land holen, wo wir doch Pferde en masse haben? Auch in moralischer Hinsicht sei es bedenklich, einem deutschen Publikum spuckende Lamas und onanierende Bonobos vorzuführen. Ohne Umschweife sei dagegen die Rückkehr des ohnehin ja hier ursprünglich heimischen Wolfes in deutsche Gefilde zu begrüßen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/pfeffermuehle-in-neuenhaus-mit-scharfsinnigem-kabarett-330062.html