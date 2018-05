Empfehlung - Pfarrer erklärt: Darum geht es Pfingsten und Fronleichnam

Neuenhaus. Hubert Bischof pustet einen Ballon auf, bis er prall mit Luft gefüllt ist. „Der Heilige Geist ist wie die Luft in diesem Ballon. Ohne ihn wäre er nur labbrig und klein“, erklärt der Pfarrer von der Pfarreiengemeinschaft Niedergrafschaft seine Metapher. „Ich probiere immer wieder, den Heiligen Geist greifbarer zu machen, weil sich vor allem die Jugendlichen in der Kirchengemeinde nichts unter ihm vorstellen können“, so Bischof. Der Heilige Geist ist wichtiger Bestandteil des Pfingstfestes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/pfarrer-erklaert-darum-geht-es-pfingsten-und-fronleichnam-236282.html