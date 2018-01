Performance-Künstler am Wochenende in Neuenhaus

Der Kunstverein in Neuenhaus widmet sich an diesem Wochenende der Performance-Kunst. Sechs Teilnehmer des „PAErsche-Aktionslabors“ aus Köln und Essen werden am Sonnabend, 20. Januar, zwischen 17 und 21 Uhr in den Räumen an der Hauptstraße zu Gast sein.