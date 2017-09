Empfehlung - Per Funk aus Esche in die weite Welt

Esche. Dank moderner Technik ist es heute problemlos möglich, Menschen in aller Welt per Telefon zu kontaktieren. Dass es allerdings auch anders gehen kann und es dafür alles andere als sündhaft teure Technik braucht, haben am Samstag 15 Amateurfunker aus der Niedergrafschaft und dem Kreis Wesel am Niederrhein in Esche eindrucksvoll bewiesen. Sie haben gemeinsam am International Amateur Radio Union (IARU)-Region 1-Fieldday teilgenommen und dabei Menschen aus aller Welt angefunkt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/per-funk-aus-esche-in-die-weite-welt-206196.html