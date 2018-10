Empfehlung - Pastorin in Lage während des Gottesdienstes bestohlen

Lage Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr während des Gottesdienstes in die Räume der evangelischen Kirche an der Dorfstraße in Lage eingedrungen. Laut Polizeiangaben entwendeten sie dabei das Portemonnaie der Pastorin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/pastorin-in-lage-waehrend-des-gottesdienstes-bestohlen-263639.html