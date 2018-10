Empfehlung - „Parallel“-Ausstellung: Claudia Arns zeigt Vielseitigkeit

Neuenhaus Den flüchtigen Moment in Acrylfarben festhalten und die „Essenz des Augenblicks“ destillieren – unter Künstlern und Kunstschaffenden ist dies ein beliebtes Thema. Auch Claudia Arns aus Lingen widmet sich dem künstlerischen Feld in ihrer aktuellen „Parallel“-Ausstellung im Alten Rathaus in Neuenhaus. Mit rund 20 Gemälden nutzt sie die Plattform für regionale Künstler, um ihre ganz eigene „Magie des Augenblicks“ zu präsentieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/parallel-ausstellung-claudia-arns-zeigt-vielseitigkeit-258824.html