„Parallel“-Ausstellung: Auf Stimmungsfang im Bathorner Moor

Als Impulsgeber für sein künstlerisches Schaffen präsentiert Ben Middelkamp das Bathorner Moor. Welche Eindrücke er gesammelt hat, zeigt er in größtenteils abstrakten Arbeiten in der aktuellen „Parallel“-Ausstellung im Alten Rathaus in Neuenhaus.