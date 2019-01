Pappelreihe am Dinkelufer in Lage weicht den Motorsägen

Die Pappeln entlang der Dinkel zwischen Momanns Brücke und Wehr „War“ in Lage gelten als morsch und in schlechtem Zustand. Nun wollen sie gefällt werden und an selber Stelle Ausgleichspflanzungen vorgenommen werden. Einen Fälltermin gibt es noch nicht.