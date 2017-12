Empfehlung - Osterwalds „gute Stube“ wächst weiter

gn Osterwald. An der Schulstraße in Osterwald ist in den vergangenen Wochen fleißig am neuen Haus der Vereine und Gemeinschaften gebaut worden. Vor einigen Tagen trafen sich nun Vertreter von Politik und aus den Vereinen, der Planer Johannes Hensen vom Büro Baukonzept Hensen sowie viele Handwerker zum Richtfest. Gerwin Kaalmink und Chris Kamps von der Firma Dinkelholzbetriebe trugen den traditionellen Richtspruch vor und setzten anschließend die Richtkrone.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/osterwalds-gute-stube-waechst-weiter-219733.html