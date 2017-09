Osterwalder Schweinestall wieder Ziel von Einbrechern

gn Osterwald. Einbrecher haben versucht zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, in einen Schweinestall am Kaveldiek in Osterwald einzubrechen. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Demnach hatten die Täter eine Außentür aufgebrochen und die Räume durchsucht. Entwendet wurde nichts. Bereits im Juni war dort in den Schweinestall eingebrochen worden. Damals wurde ein Hochdruckreiniger gestohlen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter Telefon 05943 92000 zu melden.

