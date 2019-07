Empfehlung - Orgel-Fahrt-Konzert mit Egbert Schoenmaker

Georgsdorf/VeldhausenBeginn ist um 15 Uhr in der reformierten Kirche in Georgsdorf. Nach einem Programm von etwa einer halben Stunde geht es weiter nach Veldhausen, dort gibt es die Fortsetzung in der altreformierten Kirche, auch dieses Konzert dauert zirka eine halbe Stunde. Das Ende des Konzertes ist dann gegen 16.20 Uhr. Im Anschluss ist geplant, Kaffee und Tee im Gemeinderaum beziehungsweise im Flur der Kirche anzubieten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/orgel-fahrt-konzert-mit-egbert-schoenmaker-306265.html