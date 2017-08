Empfehlung - Olympisches Flair beim Volksfest des SV Veldhausen 07

Veldhausen. Den Auftakt bildete am Freitagabend im Festzelt am Sportpark eine 70/80er-Jahre-Party mit der Volksfesteröffnung durch den Vorsitzenden Stephan Snieders und einem Grußwort von Bürgermeister Paul Mokry. Am Tag darauf marschierten die Straßenteams zu den Klängen des Spielmannszugs Lage zum Sportpark, dessen Eingang die Nachbarn von Hyazinthenring mit einem Bogen geschmückt hatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/olympisches-flair-beim-volksfest-des-sv-veldhausen-07-202983.html