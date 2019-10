Empfehlung - Olga Gumeniuc gastiert im Alten Rathaus

Neuenhaus Die am 29. Januar 1985 geborene, aus Moldawien stammende Künstlerin studierte an der „Academy of Music, Theatre and Fine Arts“ in Chisinau. 2013 absolvierte sie ihr Studium unter Leitung von Professorin Tamara Black. Sie wurde dann die Schülerin der berühmten Sopranistin Olga Romanko.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/olga-gumeniuc-gastiert-im-alten-rathaus-324406.html