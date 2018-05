Empfehlung - Ölschlamm eine Gefahr fürs Grundwasser?

Nordhorn / Osterwald. Den verborgenen Erblasten aus der 150-jährigen Bohr- und Fördertätigkeit nach Erdöl und Erdgas sind die Behörden landesweit seit Ende 2014 auf der Spur. Was ist aus diesen – damals kaum gesicherten – Schlammgruben geworden? Wurden die öl- und chemikalienhaltigen Rückstände entsorgt? Gehen von den Gruben heute noch Gefahren für das Grundwasser, aber auch für den Menschen aus? Das ist die Fragestellung eines landesweiten Programms. Inzwischen wurden in ganz Niedersachsen 481 Verdachtsflächen lokalisiert – Flächen, auf denen früher Rückstände aus der Bohrtätigkeit abgelagert wurden. 21 dieser Flächen liegen in der Grafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/oelschlamm-eine-gefahr-fuers-grundwasser-234898.html