Empfehlung - Oberstufe inszeniert modernen Klassiker „Der große Gatsby“

Neuenhaus. Ganz im Flair der 1920er-Jahre ist am Mittwoch im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus Fitzgeralds „Großer Gatsby“ vom Kurs „Darstellendes Spiel“ zur Aufführung gebracht worden, an dem man bereits seit dem vergangenen Jahr gearbeitet hatte. Als Textgrundlage für die Inszenierung unter Leitung von Manuela Klein diente die behutsam modernisierte Übersetzung von Lothar Kittstein, die die Handlung in die Zeit des Irakkriegs verlegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/oberstufe-inszeniert-modernen-klassiker-der-grosse-gatsby-208312.html