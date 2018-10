Niedersachsens Verdienstkreuz für Leiterin des Kunstvereins

Ob anfangs in Nordhorns Städtischer Galerie oder seit nunmehr fast 25 Jahren im Kunstverein Grafschaft Bentheim in Neuenhaus: In Sachen Kunst führt kein Weg an Galeristin Gudrun Thiessen-Schneider vorbei. Dafür gab es am Montag eine hohe Auszeichnung.