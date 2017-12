Empfehlung - Niederländer fährt geradeaus in Kreisverkehr

sb/hi Neuenhaus. Auf der Umgehungsstraße in Neuenhaus hat ein 70 Jahre alter Niederländer am Freitagabend gegen 18.15 Uhr den Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Uelsener Straße nicht rechtzeitig erkannt. Auf seiner Fahrt von Nordhorn in Richtung Emlichheim fuhr er versehentlich geradeaus und wurde erst von einem Hügel in der Mitte des Kreisels gestoppt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/niederlaender-faehrt-geradeaus-in-kreisverkehr-218417.html