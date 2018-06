Empfehlung - Niedergrafschafter Busverkehr wird auf den Zug abgestimmt

Neuenhaus. Die Kreisverwaltung in Nordhorn erarbeitet derzeit einen ÖPNV-Nahverkehrsplan für die Grafschaft. Er soll noch in diesem Jahr in Kraft treten, zunächst bis 2023 gelten und regeln, wie sich Bus- und Zugverkehr unter einen Hut bringen lassen. Denn das Land Niedersachsen hat die geplante Wiederaufnahme des Personenzugverkehrs ab dem 9. Dezember zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus an eine Bedingung geknüpft: Wo der Zug fährt, darf kein Bus fahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/niedergrafschafter-busverkehr-wird-auf-den-zug-abgestimmt-237846.html