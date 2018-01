New-York-Auftritt: „Ein supertolles Erlebnis für uns alle“

Freude, Dankbarkeit und Erleichterung zeigen sich bei Grafschafter Sängern, die in der Nacht zu Dienstag auf der Bühne der „Carnegie Hall“ in New York standen. Sie wirkten bei einer Uraufführung mit. Am 2. Februar steht in Nordhorn die Europapremiere an.