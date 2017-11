Empfehlung - Neun neue Bäume in Neuenhauser Hochzeitswald

hlw Neuenhaus. Im Hochzeits- und Geburtenwald in Grasdorf am Rabenweg trafen sich am Freitag Familien, Verwandte, Freunde und Bekannte aus Grasdorf, Neuenhaus und Nordhorn. Sie waren gekommen, um für freudige Ereignisse wie Hochzeiten, Ehejubiläen, runde Geburtstage und Geburten auf der von der Kommune bereitgestellten Fläche neun Obstbäume zu pflanzen. Bürgermeister Paul Mokry und Stadtdirektor Günter Oldekamp freuten sich, dass der Hochzeits- und Geburtenwald wächst und nun 61 Bäume zählt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neun-neue-baeume-in-neuenhauser-hochzeitswald-215199.html