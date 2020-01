Empfehlung - Neujahrsempfang: In Lage steht das Ehrenamt an erster Stelle

Lage Rund 100 Bürger waren der Einladung zum „Handgiften“ (Neujahrsempfang) ins Dorfgemeinschafthaus gefolgt. Traditionell war Hindrik Kuiper mit der Glocke durchs Dorf gezogen und hatte den Termin verkündet. Der Bürgermeister begrüßte die Gäste zum ersten Neujahrsempfang in der Grafschaft im neuen Jahr. Bosch hob hervor, dass im verstrichenen Jahr in Lage wieder sehr viel ehrenamtlich bewegt worden sei, insbesondere in der Jugendarbeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neujahrsempfang-in-lage-steht-das-ehrenamt-an-erster-stelle-337541.html