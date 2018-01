Beim alten Güterschuppen in Neuenhaus rückt in der nächsten Woche der Abrissbagger an. Mit dem Neubau des Bahnhofs beginnt für Rathauschef Günter Oldekamp sowie für die Bürger der Stadt und der Samtgemeinde Neuenhaus ein neues Zeitalter im Personennahverkehr. Foto: Münchow