Empfehlung - Neues Wimmelbuch zeigt feierfreudige Seiten von Neuenhaus

Neuenhaus Es wimmelt nur so vor lustigen Figuren, humorvollen Szenen und überraschenden Details auf den Seiten des neuen Bilderbuchs „Feste feiern in Neuenhaus“. Anlässlich seines 650. Stadtjubiläums hat Neuenhaus ein sogenanntes Wimmelbuch aufgelegt, gezeichnet von GN-Grafiker Lutz Janke. In einer Auflage von 1200 Exemplaren sollen die Bücher auf dem Stadtfest am Wochenende erstmals erhältlich sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neues-wimmelbuch-zeigt-feierfreudige-seiten-von-neuenhaus-314743.html