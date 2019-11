Empfehlung - Neues Sportzentrum soll im Oktober 2021 eröffnen

Neuenhaus Im kommenden Frühjahr soll Baubeginn sein für das neue Sportzentrum in Neuenhaus. Auf dem Gelände der früheren Burgschule errichtet das Bauunternehmen Büter aus Ringe für knapp 10 Millionen Euro einen Komplex, der aus einer Drei-Feld- und einer Zwei-Feld-Sporthalle besteht. Das Gebäude wird – ähnlich dem Euregium in Nordhorn – ein Stück weit in den Boden versenkt. Die Spielfelder liegen 3,25 Meter unter der Oberfläche. Wenn alles planmäßig verläuft, öffnet das Sportzentrum Ende Oktober 2021.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neues-sportzentrum-soll-im-oktober-2021-eroeffnen-332189.html