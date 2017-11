Empfehlung - Neues Planetarium gibt enormen Schub

gn Neuenhaus. „Es war eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte unseres Vereins.“ Mit diesen Worten eröffnete der 1. Vorsitzende Christoph Lohuis die Jahreshauptversammlung des Astronomischen Vereins der Grafschaft Bentheim. Eine Zäsur sei der Bau des neuen Planetariums 2016 gewesen. Allein am Eröffnungstag besuchten mehr als 2500 Gäste die moderne Einrichtung, die es ermöglicht, sogenannte Fulldome-Filme zu präsentieren, die sonst lediglich größeren Städten vorbehalten sind. In diesem Zusammenhang verwies Lohuis auch auf eine GN-Leserumfrage, bei der die Sternwarte Neuenhaus 2016 zur attraktivsten Sehenswürdigkeit der Grafschaft Bentheim gewählt wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/neues-planetarium-gibt-enormen-schub-214991.html