Neuer Bedarfsplan für Feuerwehren soll 2019 vorliegen

Die vier Feuerwehren der Samtgemeinde Neuenhaus haben am Freitagabend in Georgsdorf eine positive Bilanz ihrer Arbeit gezogen. Der bestehende Bedarfsplan soll in diesem Jahr überarbeitet werden und 2019 vorliegen. Darin werden die Ziele abgesteckt.